"البيئة": 3 أشهر على انتهاء مهلة العمل بالأنظمة السابقة لاستخدامات المياه

وحثّت الوزارة أصحاب أشياب المياه على المسارعة بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط؛ سواءً من الوزارة أو من منظم المياه، قبل انتهاء المهلة في 19 صفر 1445هـ وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط المنظمة لذلك، مشدّدة على أصحاب محال تقليل الملوحة بضرورة تعديل نشاطهم قبل انتهاء المهلة؛ إما بالتحول إلى نشاط أشياب صالحة للشرب، أو مصانع مياه معبأة، وفي حال عدم تعديل النشاط يتم إغلاق محالهم.