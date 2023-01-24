أكثر من ٤٥ ألف مستفيد من خدمات مستشفى المحاني العام بالطائف خلال ٢٠٢٢م

قدّم مستشفى المحاني العام خدماته الصحية لأكثر من ٤٥٧٨٩ خلال العام الماضي ٢٠٢٢م.
وأوضحت صحة الطائف أن مستشفى المحاني العام قدّم خلال عام ٢٠٢٢ خدماته لأكثر من ٤٥ ألف مستفيد من خلال خدمات قسم الطوارئ ٣٥٤٢٨، وقدمت العيادات الخارجية خدماتها بواقع ١٠٣٥٤ مستفيدًا.
وقدم المستشفى للمستفيدين خدمات أخرى؛ حيث أجرى قسم الأشعة ٥٨١٩ فحصًا إشعاعيًّا، وقسم المختبر قدم ١١٨٣٧ فحصًا مخبريًّا، كما قدم لأكثر من ٥٠٠٠ وصفة دوائية، واستقبل قسم التنويم ٦٠٢، وكان قسم الطوارئ قد استقبل حوالي ٢٤٩ حادثًا مروريًّا، وكان عدد المواليد في عام ٢٠٢٢ بمستشفى المحاني ١١١ مولودًا.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى المحاني العام التابع لصحة الطائف يقدّم خدماته الصحية لسكان مركز المحاني وعدد كبير من المراكز والقرى والهجر المجاورة، إضافة لخدمة عابري الطرق التي تمر بمركز المحاني.