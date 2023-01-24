أكثر من ٤٥ ألف مستفيد من خدمات مستشفى المحاني العام بالطائف خلال ٢٠٢٢م

وقدم المستشفى للمستفيدين خدمات أخرى؛ حيث أجرى قسم الأشعة ٥٨١٩ فحصًا إشعاعيًّا، وقسم المختبر قدم ١١٨٣٧ فحصًا مخبريًّا، كما قدم لأكثر من ٥٠٠٠ وصفة دوائية، واستقبل قسم التنويم ٦٠٢، وكان قسم الطوارئ قد استقبل حوالي ٢٤٩ حادثًا مروريًّا، وكان عدد المواليد في عام ٢٠٢٢ بمستشفى المحاني ١١١ مولودًا.