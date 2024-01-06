"300" متحدث من "85" دولة يشاركون في أعمال منتدى العقار 2024

تشهد جلسات وأعمال منتدى مستقبل العقار 2024، التي ستنعقد في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024م، مناقشات وحوارات وفق محاور استراتيجية عدة حول منظومة العقار، على المستويين المحلي والعالمي، بمشاركة "300" متحدث، يمثّلون "85" دولة، من مختلف دول العالم.
وأعدَّ المنتدى محاورَه الاستراتيجية بعناية فائقة؛ لإثراء النقاشات والحوارات، وذلك من خلال ورش عمل، وجلسات حوار ونقاش؛ حيث يبلغ عددُ الورش "25" ورشة، فيما يبلغ عدد الجلسات "30" جلسة، وتتركّز أبرز المحاور حول الابتكارات في صناعة قطاع العقار، والتطوّر الذي شهده القطاع، وأبرز التحديات التي يواجهها القطاع، والفرص الجديدة في القطاع، والاتجاهات الناشئة في العقار، وحلول التمويل والمستدام، بجانب أثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودور العقار في تحسين جودة الأعمال.
وتتضمّن أعمالُ المنتدى أثرَ استراتيجية الهيئات على نموّ واستدامة القطاع العقاري، وتأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار والتطورات التكنولوجية وأثرها على الإبداع المعماري في المدن، وتعزيز المرونة الحضرية، والثروات الخفية للمدن والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية وكيفية التكيف والابتكار ودوره في تسريع نمو قطاع العقار بصورة عامة.
واستطاع المنتدى خلال نسختَيْه السابقتين أن يبني شراكات قوية، محليًّا وعالميًّا، وتتميّز النسخة الثالثة، التي ستعقد خلال الفترة من 22-24 يناير الجاري، بتوسيع دائرة المشاركين والمتحدّثين؛ حيث بلغ عدد المتحدثين في المنتدى نحو "300" متحدث، من "85" دولة، يمثّلون مختلفَ دول العالم، بجانب نوعية المحاور، والتي تبحث الشأن العقاري بطريقة معمقة، علاوة على مشاركات الكثير من الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية في قطاع الاستشارات والتقنية المتعلقة بمنظومة العقار.
وتمثل النسخةُ الثالثة للمنتدى رحلةَ مستقبل قطاع العقار التي ستشهد عقدَ تحالفات عديدة، كما ستشهد أيضًا توقيعَ عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، تشمل مختلف مجالات منظومة العقار، وقد اكتملت جميع التحضيرات اللازمة لانطلاق المنتدى.
ويبرز المعرضُ العقاري الذي سيعقد على هامش أعمال المنتدى، والذي سيكون الأضخم والأكثر أثرًا من حيث المحتوى العقاري، دورَ الكيانات المحلية والعالمية المشاركة في منظومة العقار، بجانب دور الشركات الاستشارية العالمية ذات العلاقة؛ كل ذلك يمثل عامل جذب للمستثمرين في قطاع العقار. وسيعرض المشاركون خلال أجنحتهم أحدثَ ما وصلت إليه تقنيات العقار، والحلول التمويلية العقارية.
جدير بالذكر أن منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، يستهدف تمكين أعضاء المنتدى من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات متكاملة، والتي تعمل بدورها على تسهيل تحقيق الأهداف في مجالات العقار المختلفة، كما من المتوقّع أن يواصل المنتدى تحقيق نجاحاته وإنجازاته.