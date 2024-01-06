"300" متحدث من "85" دولة يشاركون في أعمال منتدى العقار 2024

وأعدَّ المنتدى محاورَه الاستراتيجية بعناية فائقة؛ لإثراء النقاشات والحوارات، وذلك من خلال ورش عمل، وجلسات حوار ونقاش؛ حيث يبلغ عددُ الورش "25" ورشة، فيما يبلغ عدد الجلسات "30" جلسة، وتتركّز أبرز المحاور حول الابتكارات في صناعة قطاع العقار، والتطوّر الذي شهده القطاع، وأبرز التحديات التي يواجهها القطاع، والفرص الجديدة في القطاع، والاتجاهات الناشئة في العقار، وحلول التمويل والمستدام، بجانب أثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودور العقار في تحسين جودة الأعمال.