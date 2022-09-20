"الزعاق": العرب أول مَن اكتشف "المجرة".. وهذا العالم مَن قام بتدوينها

وأشار في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن أول مَن اكتشف المجرات وسمّاها هم العرب، وأن أول تدوين لها كان على يد العالم العربي المسلم عبدالرحمن الصوفي، عام ٩٦٤.