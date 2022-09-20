"الزعاق": العرب أول مَن اكتشف "المجرة".. وهذا العالم مَن قام بتدوينها

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن المجرة هي شريط شبه مستطيل من البياض الكوني، والممتد من الشمال إلى الجنوب على صفحة السماء.
وأضاف الزعاق؛ أن المجرة عبارة عن مليارات من التجمعات النجمية والكواكب والكويكبات والنيازك، علاوة على الغبار الكوني.
وأشار في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن أول مَن اكتشف المجرات وسمّاها هم العرب، وأن أول تدوين لها كان على يد العالم العربي المسلم عبدالرحمن الصوفي، عام ٩٦٤.
وقال الزعاق؛ إن المجرة اشتهرت بطريق درب التبانة أو الطريق اللبني، وهو الطريق الذي يسلكه حامل اللبن، ويتكوّن من عددٍ مهولٍ من النجوم.
وأشار أن للمجرة حركات استدل بها أهلونا على الفصول والمواسم، فإذا صارت المجرة فوق الرأس بعد مغيب الشمس، فهذا دليلٌ على نهاية الحر اللاهب وجداد النخيل ونشر التمور استعداداً لتخزينه.