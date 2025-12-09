سارة التميمي تحصد المركز الخامس عالميًا والأول آسيويًا في كأس العالم للتجميل 2025

حققت اخصائية الشعر والخبيرة السعودية ساره التميمي حضورًا مميزًا في مسابقة كأس العالم للتجميل 2025 التي استضافتها دولة روسيا ، وسط مشاركة واسعة من أبرز محترفي التجميل ، وحصدت المركز الخامس على مستوى العالم والاول على مستوى قارة اسيا والخليج في مجال صبغات الشعر .
وأكدت ساره التميمي أن هذا الإنجاز والفوز هو تمثيل لقدرة المرأة السعودية على المشاركة في المحافل العالمية وذلك بدعم من الرؤية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في مختلف المجالات، حتى أصبحت المرأة السعودية اليوم رمزاً للتميز والإبداع في مجالات متقدمة على مستوى العالم.
وبالرغم من ان البطولة شهدت منافسات عالية المستوى بين عشرات الفرق من مختلف دول العالم، الا ان أداء ساره التميمي لاقى إشادة مميزة من رئيس البطولة جورج كوت ووصفها بأنها صاحبة المركز الاول لانها نافست خبراء عالميين بتكنيكات عالمية ونالت مركز متقدم من بين اكثر من 1500 مشترك .
ختاماً هذا الإنجاز يثبت ويعزز حضور المملكة المتنامي في المحافل الدولية، ويبرز تطور قطاع الجمال والتجميل فيها على المستويين العربي والعالمي .