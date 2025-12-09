سارة التميمي تحصد المركز الخامس عالميًا والأول آسيويًا في كأس العالم للتجميل 2025

وأكدت ساره التميمي أن هذا الإنجاز والفوز هو تمثيل لقدرة المرأة السعودية على المشاركة في المحافل العالمية وذلك بدعم من الرؤية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في مختلف المجالات، حتى أصبحت المرأة السعودية اليوم رمزاً للتميز والإبداع في مجالات متقدمة على مستوى العالم.