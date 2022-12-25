إنجاز ومعالجة المشاريع المتعثرة بالجوف بنسبة 93 %.. أمير المنطقة يشيد ويشدّد على المتابعة

واستهل الأمير الاجتماع بحمد الله -عزّ وجلّ- على ما تحقّق في هذا الوطن وما تنعم به هذه البلاد من نعم كثيرة في ظل رعاية كريمة ودائمة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ودعم ومتابعة كل المشاريع التنموية بالمنطقة، مؤكداً أنَّ ذلك الدعم والمتابعة من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- يضعنا أمام مسؤوليتنا بتنمية المنطقة دون أعذار وفق منهجيات إدارة المشاريع الحديثة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.