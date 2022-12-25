مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُوَقع اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم لتأهيل وتدريب طلبة البكالوريوس والامتياز

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية؛ إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال، ومنذ تأسيسها تعتبر التعليم والتدريب الطبي للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطتها التدريبية إطلاق 27 برنامج زمالة ودبلوم في تخصصات مختلفة، وكذلك تأهيل 2500 ممارس صحي من 18 جامعة في فترة الامتياز.