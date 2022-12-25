مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُوَقع اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم لتأهيل وتدريب طلبة البكالوريوس والامتياز

وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة القصيم، يتم بموجبها تدريب وتأهيل طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس والامتياز بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في القصيم، ومساعدتهم على الانخراط في بيئة العمل، عبر منحهم تجربة العمل الميداني والتطبيقي، بالإضافة إلى السعي نحو تطوير الأداء المهني للمتدربين.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية، والدكتور محمد الشارخ وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وسيتولى المستشفى التدريب العملي لطلاب جامعة القصيم بمرحلة البكالوريوس والامتياز؛ بهدف رفع مستوى المعرفة والمهارة لديهم، وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والطبية والأكاديمية؛ فضلًا عن المجالات البحثية والدراسات المشتركة، بجانب الإشراف على البحوث في المجالات السريرية والتطبيقية، والمساهمة في برامج التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر.
وعبّر البروفيسور عوض العمري، عن سعادته بالتعاون مع جامعة القصيم ودعم فرص التعاون المتبادل والتواصل المستمر بين الجانبين فيما يتعلق بالبرامج التدريبية؛ مشيرًا إلى أن الجامعة تحتضن 80 ألف طالب وطالبة، وتصنف ضمن أفضل الجامعات بالمملكة، وتمتلك معاهد بحثية واستشارية على أعلى مستوى؛ وذلك لخدمة الطلبة والباحثين، ويقدم من خلالها برامج أكاديمية معتمدة.
وأضاف أن المجموعة أخذت على عاتقها دعم مختلف البرامج التدريبية؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والمجتمعية، كما أنها ستوظف خبراتها وتوفر كل إمكاناتها لخدمة الطلاب ومساعدتهم على تطوير أدائهم لتحقيق الاستفادة القصوى والمرجوة من البرامج التدريبية؛ فضلًا عن تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية؛ إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال، ومنذ تأسيسها تعتبر التعليم والتدريب الطبي للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطتها التدريبية إطلاق 27 برنامج زمالة ودبلوم في تخصصات مختلفة، وكذلك تأهيل 2500 ممارس صحي من 18 جامعة في فترة الامتياز.