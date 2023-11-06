مكة تتصدر بـ 476 زيارة.. "الصناعة" تنفذ 1763 زيارة على المنشآت الصناعية خلال أكتوبر
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالإدارة العامة للفروع 1763 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت: 476 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة، و465 زيارة في المنطقة الشرقية، و369 زيارة في منطقة الرياض، بينما نفذت 124 زيارة في منطقة القصيم، و103 زيارات في منطقة عسير، و72 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و48 زيارة في منطقة جازان، بالإضافة إلى 28 زيارة في منطقة نجران، و 24 زيارة في منطقة تبوك، و21 زيارة في منطقة الحدود الشمالية، و17 زيارة في منطقة حائل، كما نفذت 13 زيارة في منطقة الباحة و 3 زيارات في منطقة الجوف.
وأكد أن زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
وشدد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.