مكة تتصدر بـ 476 زيارة.. "الصناعة" تنفذ 1763 زيارة على المنشآت الصناعية خلال أكتوبر

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت: 476 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة، و465 زيارة في المنطقة الشرقية، و369 زيارة في منطقة الرياض، بينما نفذت 124 زيارة في منطقة القصيم، و103 زيارات في منطقة عسير، و72 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و48 زيارة في منطقة جازان، بالإضافة إلى 28 زيارة في منطقة نجران، و 24 زيارة في منطقة تبوك، و21 زيارة في منطقة الحدود الشمالية، و17 زيارة في منطقة حائل، كما نفذت 13 زيارة في منطقة الباحة و 3 زيارات في منطقة الجوف.