مستمرة 36 ساعة.. متى تتقلص وتتلاشى المطرية الـ16؟ "الحصيني" يوضح

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه متوقع بحسب النماذج العددية للطقس خلال الـ36 ساعة القادمة من مساء اليوم وحتى غدًا الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء "متفرقة" من وسط وشمال وغرب وجنوب وشرق المملكة تسبق برياح نشطة.
وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار متوقع امتدادها إلى نواحٍ من عُمان واليمن.
وتابع: "من السبت متوقع تقلّص وتلاشي الحالة الممطرة السادسة عشرة عن معظم مناطق المملكة وانحسار الأمطار نواحي المناطق الجنوبية الغربية والغربية من المملكة خاصة المرتفعات منها".