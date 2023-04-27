مستمرة 36 ساعة.. متى تتقلص وتتلاشى المطرية الـ16؟ "الحصيني" يوضح

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه متوقع بحسب النماذج العددية للطقس خلال الـ36 ساعة القادمة من مساء اليوم وحتى غدًا الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء "متفرقة" من وسط وشمال وغرب وجنوب وشرق المملكة تسبق برياح نشطة.