سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أدباء بالمحافظة

في بداية اللقاء، بارك سموّه لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، بمناسبة انتخابهم لإدارة جمعية أدباء، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، مستمعًا سموّه لشرح عن أهداف الجمعية والمرحلة التي تمر بها الجمعية بعد التحويل من نادٍ إلى جمعية ، وعن التطور المستبقلي للجمعية ومشاريعها، ومبادراتها الأدبية والثقافية.