سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أدباء بالمحافظة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم " الإثنين " رئيس مجلس إدارة جمعية أدباء بمحافظة الأحساء الدكتور محمود بن سعود الحليبي يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.
في بداية اللقاء، بارك سموّه لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، بمناسبة انتخابهم لإدارة جمعية أدباء، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، مستمعًا سموّه لشرح عن أهداف الجمعية والمرحلة التي تمر بها الجمعية بعد التحويل من نادٍ إلى جمعية ، وعن التطور المستبقلي للجمعية ومشاريعها، ومبادراتها الأدبية والثقافية.
من جانبه، أعرب الدكتور محمود الحليبي عن سعادته بلقاء سموّه، مقدمًا شكره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته التي تعتبر دافعًا قويًا لتحقيق أهداف الجمعية المرجوة، والتي تطمح إلى تنفيذها على أكمل وجه بإذن الله تعالى.