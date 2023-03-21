أفضل الإستراتيجيات لتطوير الأعمال.. "منشآت" تُطلق خدمة الأدلة والأدوات المساعدة

وتسهم هذه الخدمة في التعريف بأساسيات إنشاء وإدارة الأعمال التجارية، إضافة إلى شروحات للوائح أو الإجراءات المطلوبة لممارسة الأعمال، وتوفر كذلك أدوات تخطيط الأعمال عن طريق وثائق استرشادية لترتيب وتبويب المعلومات، مثل دراسة الجدوى وخطة العمل، وإتاحة المعلومات والإرشادات الموجهة لمجتمع الأعمال التي تقدمها "منشآت" والجهات الحكومية والخاصة.