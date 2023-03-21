أفضل الإستراتيجيات لتطوير الأعمال.. "منشآت" تُطلق خدمة الأدلة والأدوات المساعدة

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، خدمة الأدلة والأدوات المساعِدة، بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين في مجال الأعمال وتطوير أعمالهم.
وتعمل الخدمة على دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بمجال الأعمال عن طريق إثرائهم بالمعرفة اللازمة؛ من خلال توفير أدلة إلكترونية وكتيبات، ونماذج
تحتوي على أفضل الممارسات والمعلومات القابلة للتطبيق، والتي تساعدهم على تطوير أعمالهم واستدامتها.
وتسهم هذه الخدمة في التعريف بأساسيات إنشاء وإدارة الأعمال التجارية، إضافة إلى شروحات للوائح أو الإجراءات المطلوبة لممارسة الأعمال، وتوفر كذلك أدوات تخطيط الأعمال عن طريق وثائق استرشادية لترتيب وتبويب المعلومات، مثل دراسة الجدوى وخطة العمل، وإتاحة المعلومات والإرشادات الموجهة لمجتمع الأعمال التي تقدمها "منشآت" والجهات الحكومية والخاصة.
كما تعمل الخدمة على توفير مصادر تسهم على رفع جاهزية المنشآت؛ لدراسة الأسواق والقطاعات والتعريف بفرص النمو، وتضم النسخة الحالية من الخدمة أكثر من 60 أداةً ودليلاً في مجالات تخطيط الأعمال وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أدوات وإستراتيجيات تنمية وتطوير الأعمال.
ودعت "منشآت" مجتمع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى الاستفادة من الخدمة، عبر زيارة الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/toolkit-listing.