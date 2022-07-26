"عجايب" الأسرع و"هجن نجران" تتميز في سباق المفاريد بمهرجان ولي العهد

تميزت هجن نجران في صدارة 5 أشواط من بين 14 شوطًا، في رابع أيام سباقات "المفاريد" خلال الفترة الصباحية ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022؛ حيث فازت "حمية" في الشوط الأول، و"جلمود" في الشوط الثاني، و"راهية" في الشوط التاسع لمالكها هادي بن صالح اليامي، إضافة لفوز "مبشرة" لمانع بن فرج آل رزق بالمركز الأول في الشوط الخامس، وانتزع "مساح" لسعيدان هادي آل رزق صدارة الشوط الثاني.