"عجايب" الأسرع و"هجن نجران" تتميز في سباق المفاريد بمهرجان ولي العهد

تميزت هجن نجران في صدارة 5 أشواط من بين 14 شوطًا، في رابع أيام سباقات "المفاريد" خلال الفترة الصباحية ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022؛ حيث فازت "حمية" في الشوط الأول، و"جلمود" في الشوط الثاني، و"راهية" في الشوط التاسع لمالكها هادي بن صالح اليامي، إضافة لفوز "مبشرة" لمانع بن فرج آل رزق بالمركز الأول في الشوط الخامس، وانتزع "مساح" لسعيدان هادي آل رزق صدارة الشوط الثاني.
وانتزعت "عجايب" لـجابر مسفر العجمي، لقب الأسرع في وصول خط النهاية بتوقيت قياسي عند 3:01.785 محققة المركز الأول في الشوط الصباحي الثالث عشر فئة البكار.
وجاءت بقية النتائج في الأشواط الأخرى كالتالي: "العزوم" لـفلاح جلوي العجمي، و"صايب" لـمحمد حمد المري، و"كيف" لـخالد عبدالله الشمري، ثم "سمحة" لـعواد نجم العطوي، و"العنيد" لـعايد حماد الفايدي، و"رهايب " لـرميح راضي الشمري، ثم"نجم" لـعلوش راجس الدوسري، وأخيرًا فاز "مزاح" لـصالح راشد النابت بالمركز الأول في الشوط الصباحي الرابع عشر.