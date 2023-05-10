خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر

وفي بداية الاستقبال نقل الأمير منصور بن خالد بن فرحان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أمير دولة قطر، وتمنياتهما لسموه بدوام الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.