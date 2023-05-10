خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.
وقام بتسليم الرسالة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، خلال استقبال سمو أمير دولة قطر له بمكتبه في الديوان الأميري اليوم.
وفي بداية الاستقبال نقل الأمير منصور بن خالد بن فرحان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أمير دولة قطر، وتمنياتهما لسموه بدوام الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.
من جانبه، حمّل أمير دولة قطر، سمو السفير، تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي مزيداً من الرفعة والنماء.
وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.