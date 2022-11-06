نجاح عملية ترميم حالب متشوه لسيدة ثلاثينية

وفي التفاصيل التي ذكرها لـ"سبق" الدكتور عبد العزيز المالكي استشاري جراحة المسالك البولية: فقد تم تشخيص سيدة ثلاثينية تكرر قدومها لعدة مستشفيات بسبب آلام متكررة بالبطن، وتم عمل التحاليل والأشعة التي بينت وجود الحالب الأيمن ملتفًا خلف الوريد الأجوف؛ مما يسبب مغصًا كلويًّا مستمرًّا، وتُعرف هذه الحالة طبيًّا بـ Retro-Caval Ureter.