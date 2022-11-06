نجاح عملية ترميم حالب متشوه لسيدة ثلاثينية

تمكّن فريق من قسم المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، من إجراء عملية ترميمية لحالب متشوه.
وفي التفاصيل التي ذكرها لـ"سبق" الدكتور عبد العزيز المالكي استشاري جراحة المسالك البولية: فقد تم تشخيص سيدة ثلاثينية تكرر قدومها لعدة مستشفيات بسبب آلام متكررة بالبطن، وتم عمل التحاليل والأشعة التي بينت وجود الحالب الأيمن ملتفًا خلف الوريد الأجوف؛ مما يسبب مغصًا كلويًّا مستمرًّا، وتُعرف هذه الحالة طبيًّا بـ Retro-Caval Ureter.
وأضاف: "هذه الحالة تعتبر نادرةَ الحدوث، وقد يتسبّب وجود هذا الانسداد المزمن في ضمور بالكلى إذا لم يتم التعامل معه بشكلٍ كامل وجذري".
وأشار الدكتور "المالكي" إلى أن العملية استمرت ثلاث ساعات، تم فيها تحرير الحالب الأيمن من بين الأوعية الدموية الرئيسية، وتم تحويل مساره وإعادة توصيله، وخرجت المريضة إلى منزلها بعد ذلك.