"فيصل بن بندر" يدشن 8 مشاريع صحية وإسعافية لتغطية 500 كيلو غرب مدينة الرياض
دشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، ثمانية مشاريع صحية وإسعافية لتغطية 500 كيلو غرب مدينة الرياض.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بقصر الحكم اليوم، وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وتشمل هذه المشاريع التي نُفّذت بالشراكة مع أوقاف الشاكرين ملهي بن سلامة بن سعيدان وإخوانه لخدمة المجتمع، إنشاء وتجهيز مركز الطوارئ بمستشفى الرين العام بسعة سريرية تبلغ 22 سريرًا تخدم 54000 مراجع سنويًا، وإنشاء وتجهيز مركز الكلى بمستشفى الرين العام بقدرة استيعابية تصل إلى 1680 غسلة سنويًا، وتأهيل مبنى الأطباء والممرضين بمستشفى الرين العام، وكذلك الربط التقني والطبي وتوحيد ملفات المراجعين بين خمس مستشفيات في (المزاحمية والرين والقويعية والرويضة والخاصرة)، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مركز الهلال الأحمر في كل من (ساند، والرقمية، وعسيلة) الواقعة على طريق الرين بيشة.
كما شهد أمير منطقة الرياض توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية؛ لتدريب وتأهيل 408 متطوعين في الإسعافات الأولية.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز الشراكات المجتمعية في التنمية الصحية وفق رؤية السعودية 2030، وتمكينهم من تقديم الدعم ومشاركة القطاع الحكومي، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة متوافقة مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.