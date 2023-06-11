"فيصل بن بندر" يدشن 8 مشاريع صحية وإسعافية لتغطية 500 كيلو غرب مدينة الرياض

وتشمل هذه المشاريع التي نُفّذت بالشراكة مع أوقاف الشاكرين ملهي بن سلامة بن سعيدان وإخوانه لخدمة المجتمع، إنشاء وتجهيز مركز الطوارئ بمستشفى الرين العام بسعة سريرية تبلغ 22 سريرًا تخدم 54000 مراجع سنويًا، وإنشاء وتجهيز مركز الكلى بمستشفى الرين العام بقدرة استيعابية تصل إلى 1680 غسلة سنويًا، وتأهيل مبنى الأطباء والممرضين بمستشفى الرين العام، وكذلك الربط التقني والطبي وتوحيد ملفات المراجعين بين خمس مستشفيات في (المزاحمية والرين والقويعية والرويضة والخاصرة)، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مركز الهلال الأحمر في كل من (ساند، والرقمية، وعسيلة) الواقعة على طريق الرين بيشة.