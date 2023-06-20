"الأرصاد" يطلق جائزة أفضل الأعمال الإعلامية والتوعوية في الحج

أعلن المركز الوطني للأرصاد، إطلاق جائزته لأفضل الأعمال الإعلامية والتوعوية في الطقس والمناخ لموسم حج هذا العام، تشمل الإعلاميين الأفراد والمؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والعاملة في هذا الموسم.
يأتي ذلك حرصًا على تعزيز أهمية الطقس والمناخ ودورهما الهام في أعمال الحج. وتشمل الجائزةُ الحملاتِ الإعلامية والتثقيفية ذات الصلة بالطقس والمناخ للجهات العاملة بموسم الحج.
جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام، في منى أمس، والذي استعرض خلاله حالة الطقس في موسم حج هذا العام، إضافة إلى الإعلان عن الأعمال التشغيلية وخطة المركز خلال الموسم.
وتم تدشين المركز الإعلامي لخدمة وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية على مدار الساعة، وتقديم برامج توعوية لحجاج بيت الله الحرام وبث نشرات الطقس اليومية -إضافة إلى رسائل توعوية بلغات متعددة- لمساعدة حجاج بيت الله الحرام والجهات العاملة على تسيير تنقلاتهم داخل المشاعر المقدسة واتخاذ الإجراءات المناسبة لحالة الطقس.
جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد قد أعلن إطلاق الجائزة في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مشعر منى، بعد تدشين مرصديْ عرفة ومنى، والتأكد من جاهزية المركز بالمشاعر المقدسة والقدرات التشغيلية لممارسة مهامه بالشكل المطلوب، والاطلاع على المحطات الأوتوماتيكية الجديدة في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام، والإمكانيات التي تم استحداثها لمساندة أعمال المركز لحج هذا العام.