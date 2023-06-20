"الأرصاد" يطلق جائزة أفضل الأعمال الإعلامية والتوعوية في الحج

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد قد أعلن إطلاق الجائزة في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مشعر منى، بعد تدشين مرصديْ عرفة ومنى، والتأكد من جاهزية المركز بالمشاعر المقدسة والقدرات التشغيلية لممارسة مهامه بالشكل المطلوب، والاطلاع على المحطات الأوتوماتيكية الجديدة في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام، والإمكانيات التي تم استحداثها لمساندة أعمال المركز لحج هذا العام.