انطلاق أعمال مسرعة الأمن السيبراني.. بمشاركة 7 شركات سعودية ناشئة

وأوضحت الهيئة أن المسرعة في نسختها الأولى تستهدف تمكين الشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، التي تقدم حلولاً ومنتجات سيبرانية مبتكرة تتسق مع الأهداف الاإستراتيجية للمسرعة، لافتة النظر إلى أن لجنة التحكيم المشكلة من مختصين وخبراء بالمجال وجهات استثمارية قيمت جميع الشركات الناشئة المتقدمة للانضمام إلى المسرعة، واختيرت سبع شركات منها، وهي: (كوقنا، سايبرسينشي، ترست لاين، سابري، 2 فاست، أرام، منيع).