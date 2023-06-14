محليات

تبوك.. القبض على شخص لترويجه مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَين

ضُبطت بحوزته أسلحة وذخيرة حية
تبوك.. القبض على شخص لترويجه مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَين
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه الحشيش المخدّر ومادة الإمفيتامين المخدّر، وضبطت بحوزته أسلحة وذخيرة حية.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

تبوك
الجهات الأمنية
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الإمفيتامين المخدر
مادة الحشيش المخدر

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