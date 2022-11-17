نادي الإبل يستعرض تفاصيل مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابعة

ولفت إلى عدم قبول المتن الذي تم جرده وبره كاملاً إذا كان الجرد جديدًا ويغير من شكله ولونه الطبيعي، وكذلك لا يقبل المتن الموسوم أو الشاهد في منطقة الرأس في عمر مفرود وحق، وكذلك الأعمار التي أكبر من ذلك إذا كان الوسم أو الشاهد جديداً.