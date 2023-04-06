"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. كما يُتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض) تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.