مستشفى سليمان الحبيب يُنهي معاناة عشرينية من ورم وزنه "3" كجم بالمبيض

وقال د.سمير سندي المدير الطبي للمستشفى إن المريضة راجعت مشتكية عدة أعراض أبرزها انتفاخ في البطن، وصعوبة في الهضم، بالإضافة إلى مشاكل في التبول، وأضاف د.سندي أنه فور وصولها خضعت لحزمة من الفحوصات الدقيقة التي بدأت بالفحص السريري، ومن ثم تحاليل الدم والأشعة الصوتية Ultrasonography والأشعة المقطعية CT-Scan، وكشفت النتائج إصابة المريضة بورم ضخم وزنه 3 كجم، وتَوافق الفريق الطبي بعد دراسة الحالة على ضرورة التدخل لإزالة الورم، وبالفعل أخضعت المريضة لعملية "منظار فتحة واحدة"، تم فيها استئصال الورم بشكل كامل في عملية متقدمة استمرت لنحو ساعة واحدة فقط.