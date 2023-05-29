مستشفى سليمان الحبيب يُنهي معاناة عشرينية من ورم وزنه "3" كجم بالمبيض

نجح فريق طبي متخصص في الجراحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في إجراء عملية منظار "ذات الفتحة واحدة" أنهت معاناة سيدة في العقد الثاني من العمر، من ورم ضخم منشؤه في المبيض، ووزنه نحو "3" كجم وطوله 30 سم، وسبّب لها قائمة طويلة من الأعراض.
وقال د.سمير سندي المدير الطبي للمستشفى إن المريضة راجعت مشتكية عدة أعراض أبرزها انتفاخ في البطن، وصعوبة في الهضم، بالإضافة إلى مشاكل في التبول، وأضاف د.سندي أنه فور وصولها خضعت لحزمة من الفحوصات الدقيقة التي بدأت بالفحص السريري، ومن ثم تحاليل الدم والأشعة الصوتية Ultrasonography والأشعة المقطعية CT-Scan، وكشفت النتائج إصابة المريضة بورم ضخم وزنه 3 كجم، وتَوافق الفريق الطبي بعد دراسة الحالة على ضرورة التدخل لإزالة الورم، وبالفعل أخضعت المريضة لعملية "منظار فتحة واحدة"، تم فيها استئصال الورم بشكل كامل في عملية متقدمة استمرت لنحو ساعة واحدة فقط.
وتابع د.السندي: تكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح، وتم تحويل المريضة مباشرة إلى غرفة تنويم عادية، وبعد 24 ساعة من خروجها من العملية غادرت المريضة المستشفى بحالة صحية جيدة، وبعد أسبوع عادت لممارسة حياتها بصورة طبيعية، بعدما تخلصت من كل الأعراض التي ظلت تعاني منها.
وتعتبر تقنية المنظار ذات الفتحة الواحدة من عمليات المناظير المتقدمة التي تُمَكن الجراح من إجراء عدة عمليات معقدة بدقة من خلال فتحة واحدة وصغيرة لا يتعدى طولها 3 سم؛ مما يخفف من آلام العملية، ويحقق الشفاء السريع، ليس فقط مقارنة بالجراحة المفتوحة التقليدية، بل بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من عمليات المنظار.