شاهد.. أمير الشرقية يستقبل وزير التعليم ويثمّن جهود القطاع في نماء الوطن

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأحد، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، مثمّناً الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم في ظل الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.