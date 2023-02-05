شاهد.. أمير الشرقية يستقبل وزير التعليم ويثمّن جهود القطاع في نماء الوطن

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأحد، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، مثمّناً الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم في ظل الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
وأوضح أمير المنطقة، أنه "منذ تأسيس هذه البلاد المباركة على يد المؤسّس، طيّب الله ثراه، وقطاع التعليم يحظى برعاية واهتمام كبيرين، نتج عنهما تطورٌ في الكوادر الوطنية ومخرجات أسهمت في نماء ورخاء الوطن، ولله الحمد".
من جهته، رفع "البنيان"؛ الشكر لأمير المنطقة الشرقية، على اهتمامه وحرصه على تطوير المنظومة التعليمية، ودعمه أعمال الوزارة في المنطقة.