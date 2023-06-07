"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس، فيما تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً على أضم وميسان والعرضيات، تستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.