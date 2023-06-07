"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة وتبوك ومكة المكرمة وجازان وعسير والباحة والشمالية والشرقية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس، فيما تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً على أضم وميسان والعرضيات، تستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.
وتشهد الحدود الشمالية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس، فيما تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وظهران الجنوب وخميس مشيط والربوعة وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، فيما تشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والفطيحة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.