"الربيعة" يلتقي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات "غافي"

وعبّر بيركلي عن شكره للمملكة ممثلة بالمركز لدعم جهود تحالف غافي في التصدي للأوبئة المختلفة في أنحاء العالم وبالأخص جائحة كورونا، مشيداً بتعامل المركز مع الأزمات الصحية الدولية المختلفة، ومتطلعًا إلى تطوير الشراكة بين الجانبين في مجال توفير اللقاحات وتعزيز الصحة العالمية.