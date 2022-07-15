ضيوف الرحمن يؤدون صلاة الجمعة الأولى في المسجد النبوي بعد أداء المناسك

وتشكّل خدمات سقيا زمزم إحدى أبرز الخدمات التي يتم تهيئتها لتواكب الزيادة في أعداد المصلين في المسجد النبوي وسطحه والساحات ضمن خطة الوكالة لموسم الحج هذا العام، حيث يصل معدل استهلاك مياه الشرب في المسجد النبوي 250 طناً يومياً من خلال مختلف خدمات السقيا التي تشمل توزيع حافظات زمزم 18 ألف حافظة في أرجاء المسجد يتم إعادة تعبئتها 8 مرات يومياً، إلى جانب تقديم 50 ألف عبوة ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد لجموع الحجاج والزائرين، وسبع عربات متحركة لتوزيع المياه داخل المسجد، وكذلك 1209 نوافير لشرب المياه الباردة في الساحات على مدار الساعة، إضافة إلى مقطورات نقل الماء في الساحات.