بالأشعة التداخلية.. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يعالج "معمراً" من تضخم شديد بالبروستاتا

‎واستطرد قائلاً، إن الأشعة التداخلية فتحت باباً واسعاً من الأمل لمرضى تضخم البروستاتا الذين لا تسمح حالتهم الصحية بالخضوع لعمليات استئصال التضخم تحت التخدير العام، وقدّمت حلاً جذرياً لعلاج هذه المشكلة الصحية المزمنة، مضيفاً أن بعض المراكز المتخصّصة تستخدم هذه التقنية الحديثة التي تتطلب الكثير من التدريب، وتوافر الأجهزة الحديثة للمساعدة على الوصول إلى أدق الشرايين المغذية للبروستاتا، وهي أحد الخيارات العلاجية المهمة والناجعة التي يجب أن يعرفها المرضى.