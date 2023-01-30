تمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر.."الخارجية" تطلق خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة" للقادمين "جواً" إلكترونياً

أطلقت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين "جواً" إلكترونياً، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها؛ حيث تسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.