انطلاق مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في نسخته الثالثة بمنطقة الجوف

يُذكر أنّ محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 130 ألف كلم مربع؛ وتمتد المحمية بين 4 مناطق، هي: الجوف، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، وتقع داخلها مواقع أثرية مسجّلة لدى اليونسكو.