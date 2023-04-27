"الخارجية" تخصص 4 فنادق بجدة لاستضافة من يتم إجلاؤهم من السودان

خصصت وزارة الخارجية 4 فنادق في جدة لاستضافة الذين تم إجلاؤهم من السودان وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وإشراف مباشر من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، حيث ما زال أكثر من 800 يسكنون هذه الفنادق فيما تعمل قنصليات بلدانهم على تسهيل مغادرتهم.