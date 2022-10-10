وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره بجنوب السودان

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق، في مقر وزارة خارجية جنوب السودان بالعاصمة جوبا، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية جنوب السودان.