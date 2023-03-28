شاهد .. الثعبان يلدغ رامز جلال ويتلقى الإسعافات الأولية في بوليفارد الرياض

ويتكون برنامج “رامز نيڤر إند” هذا العام من مقلبين عن طريق إبلاغ ضيوفه بأنهم سيقومون بافتتاح أحد المطاعم الكبرى، أو دعوة الضيوف إلى مطعم طائر، حيث يعتقدون أنهم على وشك تناول وجبة طعام لذيذة، ولكن سرعان ما تبدأ المفاجآت التي لا يتوقعونها.