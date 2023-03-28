شاهد .. الثعبان يلدغ رامز جلال ويتلقى الإسعافات الأولية في بوليفارد الرياض

تعرض الفنان المصري رامز جلال مقدم برنامج المقالب "رامز نيڤر إند" إلى لدغ الثعبان وبإصابة دموية وخطيرة أثناء عرض الحلقة السادسة اليوم التي كان ضيوفها الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي.
وفي التفاصيل بينما كان جلال يتهيأ لإخراج الثعبان من مكانه تعرض إلى عضة قوية في إصبعه منعته من استكمال الحلقة، وقد تلقى الإسعافات الأولية من طاقم سيارة الإسعاف بمقر عرض البرنامج في بوليفارد الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه.
واستقبل رامز جلال في الحلقات السابقة من برنامجه رامز نيفر إند 5 نجوم هم محمد رمضان في أولى حلقاته، ثم أحمد السقا، وياسمين عز ومحمد فؤاد وأخيرًا محمود كهربا.
ويتكون برنامج “رامز نيڤر إند” هذا العام من مقلبين عن طريق إبلاغ ضيوفه بأنهم سيقومون بافتتاح أحد المطاعم الكبرى، أو دعوة الضيوف إلى مطعم طائر، حيث يعتقدون أنهم على وشك تناول وجبة طعام لذيذة، ولكن سرعان ما تبدأ المفاجآت التي لا يتوقعونها.