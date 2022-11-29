بروكسل.. "الجبير" يُجري مباحثات مع رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أمس، عضوة البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ماريا أرينا، على هامش زيارته إلى مملكة بلجيكا.