بروكسل.. "الجبير" يُجري مباحثات مع رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أمس، عضوة البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ماريا أرينا، على هامش زيارته إلى مملكة بلجيكا.
وشهد اللقاء استعراض جهود المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في هذا الشأن، وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.