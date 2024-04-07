المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم غد الإثنين

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (180 / هـ) وتاريخ 29 /8/ 1445هـ، أن يوم الإثنين 1 /9/ 1445هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 11 /3/ 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الإثنين 29 /9/ 1445هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 8 /4/ 2024م.