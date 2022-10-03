بحضور "تركي الفيصل".. تدشين الأعمال الكاملة للأديب الراحل عبدالله بن إدريس بـ "كتاب الرياض"

وثمّن الأمير تركي الفيصل، في كلمته خلال حفل التدشين، هذه الخطوة، متوجهاً بالشكر إلى أبناء الأديب الراحل، قائلًا: "أنا محظوظ بحضوري هذه المناسبة، حيث نعتبر أنفسنا جميعاً من أبناء المرحوم ابن إدريس، فالفقيد حظي باعتراف ثلة من مجايليه بعلمه وفضله، ونال محبة وقبول كل مَن عرفوه".