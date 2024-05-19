لضمان تنقل آمن للأهالي وضيوف الرحمن.. صيانة عدد من الجسور والطرق الرئيسة بمكة المكرّمة

وشملت الأعمال المنفذة جسر التقاطع الدائري الثاني مع طريق الملك فهد بمساحه 3060 م2، وتقاطع طريق الدائري الثاني مع طريق المسجد الحرام بمساحة 1758 م2، وجسر تقاطع الدائري الثاني مع طريق عمر بن عبد العزيز بمساحة 3897 م2، وجسر تقاطع الدائري الثاني مع طريق إبراهيم الخليل بمساحة 4005 م2، فيما يتم العمل في جسريْن والمتمثلة في جسر تقاطع الدائري الثاني مع طريق الدائري الأوسط بمساحة 9212 م2 متر مربع، وجسر تقاطع الدائري الثاني مع طريق أجياد 1، وأجياد 2 بمساحة 1412 م2، إضافة إلى أعمال إزالة التشوّه البصري بالحواجز الخرسانية لجسور الطريق الدائري الثالث والتي تقدر مساحتها بـ 4500 م2، التي شملت تقاطع طريق جبل ثور، وتقاطع طريق إبراهيم الخليل، وتقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وتقاطع حي الإسكان، وكذلك أعمال استبدال فواصل التمدُّد في تقاطع الدائري الثالث مع طريق إبراهيم الخليل، وأعمال الدهان السطحي للأسطح الخرسانية في تقاطعي الدائري الثالث مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ومع طريق عمر بن عبدالعزيز.