"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على نجران وجازان وعسير تمتد إلى الباحة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى الباحة؛ في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية) كذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان. كما يستمر الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي.