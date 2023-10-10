هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام ترفع أكثر من 800 طن نفايات شهرياً

تقوم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برفع أكثر من 800 طن من النفايات والمخلفات شهرياً من المسجد الحرام؛ وذلك من أجل الحفاظ على بيئة صحية وآمنة.
ويتم توزيع سلال النفايات التي يبلغ عددها 2500 سلة في محيط المسجد الحرام وساحاته، حيث تُتابع على مدار الساعة ليتم تفريغها وتنظيفها وتعقيمها بشكل مستمر، حيث تتم عملية نقل المخلفات من السلال عن طريق عربات كهربائية مخصصة داخل أروقة المسجد الحرام، وذلك حرصًا على عدم تعطيل حركة سير الزوّار.
وفي المرحلة الأخيرة يتم فرز النفايات قبل نقلها للمحافظة على البيئة العامة، وتنقل إلى مركبات النقل "الضواغط"، التي تقدر سعة الواحدة منها 3 أطنان، حيث إن هناك ضواغط ذات سعة أكبر تستخدم لموسمَي رمضان والحج.