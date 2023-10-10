هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام ترفع أكثر من 800 طن نفايات شهرياً

ويتم توزيع سلال النفايات التي يبلغ عددها 2500 سلة في محيط المسجد الحرام وساحاته، حيث تُتابع على مدار الساعة ليتم تفريغها وتنظيفها وتعقيمها بشكل مستمر، حيث تتم عملية نقل المخلفات من السلال عن طريق عربات كهربائية مخصصة داخل أروقة المسجد الحرام، وذلك حرصًا على عدم تعطيل حركة سير الزوّار.