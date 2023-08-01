البنك العربي الوطني يبحث تطبيق مشاريع الابتكار الفائزة في هاكاثون anb Beyond

وأوضح رئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك العربي الوطني anb بدر العتيبي أن المشاريع الفائزة اعتمدت أفكارها بشكل رئيس على كيفية الاستعانة بالتقنيات الحديثة والأدوات الرقمية لتفعيل وتطوير الأداء الوظيفي، معتبراً أن ما تم تقديمه من مستوى متفوق من الأفكار خلال الهاكاثون دفع بحتمية تبنّيها وترجمتها على أرض الواقع، لا سيما في ظل المعايير عالية المستوى والحلول الإبداعية المميزة التي أظهرها المتنافسون من خلال مشاريعهم الفائزة، مع ثقتنا بأنه سيكون لها أثرها في إثراء بيئة العمل الداخلية، وتعزيز الأداء الوظيفي ومعايير الإنتاجية لدى الموظفين.