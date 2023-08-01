البنك العربي الوطني يبحث تطبيق مشاريع الابتكار الفائزة في هاكاثون anb Beyond

استكمالاً لمبادرة "هاكاثون anb Beyond" الذي أقامه البنك العربي الوطني مؤخراً لتحفيز الأفكار الابتكارية لدى منسوبيه، وتسخيرها ضمن مسارات تنفيذية لتطوير الأداء الوظيفي وتعزيز معدلات الإنتاجية والارتقاء بجودة وتفاعلية البرامج التدريبية؛ فقد أعلن البنك عن انهاء المرحلة الأولى من الهاكاثون بعد فوز 3 حلول ابتكارية من اصل 15 تم تقديمها الى اللجنة ليتم بناءً عليها العمل على بحث الآلية الملائمة لتطبيق هذه الحلول عملياً لتجاوز التحديات المطروحة.
ويعدّ البنك العربي الوطني anb من بين أوائل البنوك السعودية التي تُعنى بتبنّي فكرة تجمّع "الهاكاثون" كإحدى مبادرات الموارد البشرية الاستراتيجية الرامية إلى خلق مساحة تفاعلية وتنافسية لموظفي البنك لإطلاق العنان لإبداعاتهم، وتوليد الأفكار المبتكرة عبر جلسات مكثّفة من العصف الذهني، من شأنها أن تسهم في بلورة حلول عملية تعتمد على أحدث تقنيات الأعمال الذكية المستحدثة كالذكاء الاصطناعي.
فعلى مدى ثلاثة أيام متواصلة تجمّع أكثر من 100 مشاركاً ومنظماً من موظفي وموظفات البنك، وتنافسوا خلال فترة زمنية قياسية على تقديم أفكار تطويرية لتحديات ومحاور حددها الموظفون أنفسهم، وتم فرز المشاركين على 15 مجموعة .
وأوضح رئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك العربي الوطني anb بدر العتيبي أن المشاريع الفائزة اعتمدت أفكارها بشكل رئيس على كيفية الاستعانة بالتقنيات الحديثة والأدوات الرقمية لتفعيل وتطوير الأداء الوظيفي، معتبراً أن ما تم تقديمه من مستوى متفوق من الأفكار خلال الهاكاثون دفع بحتمية تبنّيها وترجمتها على أرض الواقع، لا سيما في ظل المعايير عالية المستوى والحلول الإبداعية المميزة التي أظهرها المتنافسون من خلال مشاريعهم الفائزة، مع ثقتنا بأنه سيكون لها أثرها في إثراء بيئة العمل الداخلية، وتعزيز الأداء الوظيفي ومعايير الإنتاجية لدى الموظفين.
وأشار إلى أن النجاح الذي حققته تجربة هاكاثون الموارد البشرية من شأنها تشجيع البنك على إقامة تجمّعات مماثلة تشمل قطاعات الأعمال الأخرى لدى البنك، خاصة مع ما سجّله الهاكاثون من مستوى إقبال والتزام وحماس منقطع النظير، وما أبداه المشاركون من تنافس، وما قدموه من نماذج أعمال لاقت إعجاب وتقدير لجنة المحكّمين.
وأكد العتيبي أن فكرة الهاكاثون تعكس التوجه الاستراتيجي للبنك العربي الوطني والقائم في جوهره على معادلة في بيئة العمل المصرفية تقوم على إشراك منسوبيه في صنع القرار، والإسهام في خلق الحلول التي تعينهم على تجاوز التحديات ودعم الأداء، وبكل تأكيد فإن ذلك سينعكس بشكل مباشر على تعزيز قيم الانتماء للبنك وتحفيز معدلات الإنتاجية، فأمام هذه الطاقات والعقول الخلّاقة لا نملك سوى إتاحة الطريق أمامها ليكون لها بصمتها في رسم خارطة المستقبل وصناعة الإنجازات المستدامة تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.
وكانت المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى قد حصلت على جوائز مالية قيّمة من قبل البنك، تقديراً للمستوى المتميز الذي أظهره أعضاء الفرق من خلال الأفكار المطروحة. حيث تمحورت فكرة المشروع الفائز بالمركز الأول حول استخدام ادارة الأداء للذكاء الاصطناعي لإنشاء أهداف ذكية وربطها بالاحتياجات التدريبية المقدمة من أكاديمية anb. في حين قامت فكرة المشروع الفائز بالمركز الثاني على إنشاء منصة للتطوير الوظيفي لمساعدة الموظفين على إنشاء خطط التطوير الوظيفي ومؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بهم. أما المشروع الثالث فتتمحور فكرته على بناء مسار وظيفي للموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.