المملكة تُرحِّب بقرار مجلس الأمن الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن رقم (2720)، الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن، ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.