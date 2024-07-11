مدتها 52 يومًا.. "الزعاق": "القيظ" يقع في يوليو وأغسطس ونشهد خلالها 4 موجات حارة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق: إن حرارة الأجواء يقسمها العرب إلى قسمين: الصيف والقيظ، الصيف يكون بداية الحرارة والقيظ شدة الحرارة.
وأضاف "الزعاق" أن بداية الحرارة عادة ما تكون آخر فصل الربيع، ولهذا العرب يسمون الربيع صيفًا، والقيظ هو شدة الحرارة ويقسم إلى قسمين: زدحة القيظ ومدتها 26 يومًا، وجمرة القيظ ومدتها 26 يومًا.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس" إلى أن مدة الـ52 يومًا في القيظ يحتضنها شهرا يوليو وأغسطس.
وتابع: خلال هذين الشهرين نشهد 4 موجات حارة؛ موجتان يسميهما العامة "صباغ اللون"، والموجتان الأخريان تسميان "طباخ التمر".
وأكمل: أحيانًا تتقدم هاتان الموجتان عن شهر يوليو أو تتأخر عن شهر أغسطس، وهذا يؤثر على الفاكهة الصيفية مثل العنب والتين والرمان التي تحتاج إلى حرارة موزونة ومتمرحلة.