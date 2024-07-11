مدتها 52 يومًا.. "الزعاق": "القيظ" يقع في يوليو وأغسطس ونشهد خلالها 4 موجات حارة

وأضاف "الزعاق" أن بداية الحرارة عادة ما تكون آخر فصل الربيع، ولهذا العرب يسمون الربيع صيفًا، والقيظ هو شدة الحرارة ويقسم إلى قسمين: زدحة القيظ ومدتها 26 يومًا، وجمرة القيظ ومدتها 26 يومًا.