"رتال" تعلن بيع كامل المرحلة الأولى من مشروع رويا سدرة في الرياض

وتضم جميع مراحل المشروع 336 وحدة سكنية بثمانية مبانٍ تضم شققًا عصرية على 6 نماذج مختلفة، حيث يمتد المشروع على مساحة بناء 72.733 مترًا مربعًا، ومساحة أرض 27.937 مترًا مربعًا.