"رتال" تعلن بيع كامل المرحلة الأولى من مشروع رويا سدرة في الرياض

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروعها رويا سدرة، والواقع شمال الرياض في حي سدرة.
وتضم جميع مراحل المشروع 336 وحدة سكنية بثمانية مبانٍ تضم شققًا عصرية على 6 نماذج مختلفة، حيث يمتد المشروع على مساحة بناء 72.733 مترًا مربعًا، ومساحة أرض 27.937 مترًا مربعًا.
كما يشتمل المشروع على مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات لتلبي جميع احتياجات الساكنين.
يذكر أن مشروع رويا سدرة هو مجمع سكني يتفرد في البناء والتصميم بعدة نماذج لترضي جميع الأذواق والاهتمامات.
لمزيد من التفاصيل حول المشروع والاطلاع على المرحلة الثانية يمكنكم زيارة مركز المبيعات في الرياض