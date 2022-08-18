القصور الأثرية في عسير.. استثمار سياحي يحمل عبق التاريخ

ويكشف عدد من المواقع الأثرية المعاد تأهيلها واستثمارها سياحياً من قبل الأهالي، أهمية هذا النوع من الاستثمار في دعم السياحة المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث لم يعد ارتياد هذه الأماكن مقتصراً على المهتمين والباحثين وعاشقي التراث بل أصبحت جاذبة لكل فئات المجتمع من الأطفال والشباب وكبار السن (من الجنسين)، فالأطفال والشباب يقفون مشدوهين أمام ما يرونه ويسمعونه عن تاريخ وتراث الأجداد، وعدد من كبار السن يشرحون لأبنائهم وأحفادهم طرق البناء التقليدي وأسماء المواد المستخدمة في الحياة اليومية بكل سعادة وانشراح وبعضهم ينهي شرحه بدموع تترقرق في عينيه عندما يتذكر ماضيه.