عبر 4 مسارات.. "الحج" تُمكّن المبدعين ورواد الأعمال من خدمة ضيوف الرحمن

بينما ستحقق الوزارة في المسار الثالث جائزة مبدعون 1444هـ، -وهي جائزة سنوية تقدمها الوزارة للجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بهدف تسليط الضوء على خدماتها المميزة - على أرض الواقع وهي من تنفيذ 71 مبادرة قدمها المتنافسون على الجائزة في عدد من المجالات، أبرزها: الخدمات الرقمية، والإثرائية، بالإضافة إلى الأساسية؛ وبعد الفرز الأولي والتأكد من تطابق المعايير على المبادرات المقدمة تم تأهيل 43 مبادرة لمرحلة الزيارات الميدانية وجدولتها للتحقق من تنفيذها والأثر الناتج منها على ضيوف الرحمن.