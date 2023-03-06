"إغاثي الملك سلمان" يوزع 530 حقيبة إيوائية في قرية حلة موسى بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 530 حقيبة إيوائية في قرية حلة موسى بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 2.915 فردًا من متضرري السيول والفيضانات.