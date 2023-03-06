"إغاثي الملك سلمان" يوزع 530 حقيبة إيوائية في قرية حلة موسى بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 530 حقيبة إيوائية في قرية حلة موسى بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 2.915 فردًا من متضرري السيول والفيضانات.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.
من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة خيربور بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية.
وشهد يوم أمس توزيع 390 سلة غذائية، استفاد منها 2.730 فرداً من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للفئات الأكثر احتياجاً في باكستان.