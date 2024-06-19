"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة وموجة حارة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية وعسير وجازان والباحة وحائل والقصيم.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الحالة الدرعية والزلفي والغاط والمجمعة ورماح والأفلاج والسليل والخرج والعاصمة الرياض، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على أغلب المحافظات حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى ورهاط ومدركة والكامل، وأمطارًا متوسطة على بني يزيد ويلملم وأضم وميسان والعرضيات، وأمطارًا غزيرة على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل العيص وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس، فيما تشهد العلا والعيص وخيبر والمدينة المنورة موجة حارة وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطارًا خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والفطيحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وأتربة مثارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا موجة حارة وأتربة مثارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.