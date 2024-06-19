"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة وموجة حارة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى ورهاط ومدركة والكامل، وأمطارًا متوسطة على بني يزيد ويلملم وأضم وميسان والعرضيات، وأمطارًا غزيرة على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.