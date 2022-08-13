"حقيقة الطرق المتبعة لطرد السموم من جسم الإنسان".. مجلس الصحة الخليجي يوضح

شف مجلس الصحة الخليجي عبر سلسلته التوعوية "إشاعة الأسبوع"، حقيقة الطرق المتبعة لطرد السموم من جسم الإنسان.
وقال المجلس: إن هناك اعتقادًا خاطئًا حول طرد السموم من الجسم عن طريق نقع القدمين في الماء الساخن مع الخل وبيكربونات الصوديوم؛ لافتًا إلى أن هذه الطريقة ليس لها علاقة بطرد السموم.
وشدد مجلس الصحة الخليجي في رسالته على أن الحقيقة هي أن جسم الإنسان الطبيعي قادر على طرد السموم من تلقاء نفسه دون التدخل بأي طريقة كانت.
وأوضح أن عملية طرد السموم في جسم الإنسان الطبيعي تكون بطرق مختلفة منها: الكلى حيث تقوم بفلترة الدم من السموم والفضلات، وأيضًا الأمعاء الغليظة تقوم بطرد السموم بعملية الإخراج، وأيضًا عن طرق الغدد العرقية التي من خلالها يتم إفراز السوائل الزائدة والأملاح، كما أن للكبد دورًا مهمًّا في طرد السموم؛ وذلك بتكسيرها في الجسم؛ ليتم تصفيتها من الدم، وأخيرًا عن طريق الرئتين حيث يتم طرد ثاني أكسيد الكربون.