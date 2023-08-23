فرص استثمارية واعدة يوفرها مركز "الغطاء النباتي" من خلال برنامج "المتنزهات الوطنية"

وتتنوع بيئات المنتزهات الـ12 بين رملية، وسبخات، ورطبة، وجبلية، وحصبائية، إضافة إلى ما تحتضنه من أودية وبحيرات، وتميزها بوجود أنواع مختلفة من النباتات مثل: أشجار الأثل، والطرفة، وطلح، والغضى، وأرطى، والرمث، والهرم، والعقربان، والسل، والأسل، والسعيدان، وعقربان، والطلح النجدي، والطلح العراقي، والسلم، والسدر البري، والعوسج وغيرها.