4 مئوية.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة ومكة المكرّمة وجدة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وجدة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة وجدة 32 مئوية، القنفذة 31 درجة، وجازان 30 درجة مئوية، وينبع 29 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ4 درجات مئوية، تليها القريات 5 مئوية، ثم أبها والباحة وعرعر 7 مئوية.
وسجّلت عرعر والطائف وينبع ومكة المكرّمة والدمام وأبها والباحة وسكاكا وجازان وطريف وحفر الباطن ورفحاء والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 95% و90%.