أمير تبوك يوجّه بتوزيع معونة الشتاء على نفقته الخاصة

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات، على نفقته الخاصة، وكعادة سموه سنويًا في هذا الوقت من العام، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.