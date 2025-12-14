أمير تبوك يوجّه بتوزيع معونة الشتاء على نفقته الخاصة

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات، على نفقته الخاصة، وكعادة سموه سنويًا في هذا الوقت من العام، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.
وتواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين، وتشمل المعونات الشتوية شاحنات محمّلة بالأرزاق، والألبسة الشتوية، واللحف، والأغطية، ووسائل التدفئة، وذلك للإسراع في إيصالها إلى المستحقين في أسرع وقت ممكن.
وأكدت اللجان أنها تعمل بشكل يومي في مواقعها، وتسعى للوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في المحافظات والمراكز والقرى والهجر، وسكان البادية بالمنطقة، وتسليمهم المعونة الشتوية مباشرة.