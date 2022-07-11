شاهد.. عشائر الجوالة بجامعة "المؤسس" في خدمة ضيوف الرحمن

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد، أن الجامعة حرصت وبتوجيه من مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، على دعم عشائر الجوالة وتهيئتهم للمشاركة من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية، وتوفير البيئة المناسبة لهم بهدف بناء شخصية الطالب وغرس القيم الدينية والوطنية وحب العمل التطوعي وخدمة المجتمع.