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شاهد.. عشائر الجوالة بجامعة "المؤسس" في خدمة ضيوف الرحمن
مسح ميداني لمواقع حملات الحج بالمشاعر وإرشاد التائهين وتوصيلهم
شارك 32 طالبًا من عشائر الجوالة بجامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، بمعسكرات الخدمة العامة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443.
ونفذ الطلاب المشاركون العديد من المهام؛ منها القيام بعملية المسح الميداني لمواقع حملات الحج بالمشاعر المقدسة، ورسم خارطة توضح المواقع الفعلية لحملات الحج، وإرشاد الحجاج التائهين وتوصيلهم إلى مقراتهم.
وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد، أن الجامعة حرصت وبتوجيه من مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، على دعم عشائر الجوالة وتهيئتهم للمشاركة من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية، وتوفير البيئة المناسبة لهم بهدف بناء شخصية الطالب وغرس القيم الدينية والوطنية وحب العمل التطوعي وخدمة المجتمع.